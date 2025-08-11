IBAM organiza concurso público com 303 vagas na Educação para a Prefeitura de Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro, publicou o Edital nº 01/2025, anunciando a abertura de concurso público para o preenchimento de 303 vagas efetivas, além da formação de cadastro reserva, destinadas à área da Educação. A seleção será organizada pelo IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal, uma das instituições mais respeitadas na condução de concursos públicos no país.

As oportunidades abrangem cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.098,10 a R$ 3.438,65, conforme o cargo e a carga horária. As inscrições estarão abertas de 04 de agosto a 07 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do IBAM:https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=311

Para o nível médio, há vagas para o cargo de Professor Docente II, que exige formação em Magistério, além dos cargos de Inspetor de Alunos e Secretário Escolar, ambos com exigência de ensino médio completo. Já para o nível superior, estão disponíveis vagas para Pedagogo, Professor de Educação Especial, Professor Docente I (nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Educação Artística e Língua Inglesa), Professor Inspetor Escolar, Professor Supervisor Escolar e Professor Orientador Educacional.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva e, para determinados cargos, também por prova de redação, ambas com caráter eliminatório e classificatório. As provas ocorrerão em duas datas distintas: 12 e 19 de outubro de 2025, conforme o cronograma que será divulgado no site do IBAM.

As provas objetivas contarão com 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Conhecimentos Específicos (20 questões), Língua Portuguesa (10 questões) e Legislação Educacional (10 questões). Para o cargo de Inspetor de Alunos, a disciplina de Legislação será substituída por Matemática. Já no cargo de Secretário Escolar, essa parte será substituída por Informática, respeitando as especificidades de cada função.

Além da prova objetiva, será aplicada prova de redaçãopara os seguintes cargos: Professor Docente I, Professor Docente II, Pedagogo e Professor de Educação Especial.

De acordo com Marcus Alonso, Superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, a realização do concurso representa um avanço significativo para a valorização da educação no município:

“Este concurso é uma oportunidade concreta para profissionais da educação que desejam atuar com estabilidade e contribuir para o fortalecimento da rede pública de ensino de Arraial do Cabo. A seleção foi planejada com base nas reais necessidades do município e segue os princípios da transparência e da meritocracia”, afirma Alonso.

Os interessados devem ler atentamente o edital disponível no site oficial do IBAM, onde também devem ser feitas as inscrições. Todas as etapas do concurso, assim como possíveis atualizações e convocações, serão divulgadas por meio do mesmo portal.

Detalhes do Concurso:

Total de vagas: 303

Ampla concorrência: 218

Pessoas com Deficiência (PcD): 25

Negros e indígenas: 60

Salários: de R$ 2.098,10 a R$ 3.438,65

Inscrições:

Período: 04/08 a 07/09/2025

Site: https://www.ibam-concursos.org.br/documento.asp?cod=311

Taxas: R$ 80,00 (nível médio) | R$ 100,00 (nível superior)

Provas Objetivas:

Nível Superior: 12/10/2025

Nível Médio: 19/10/2025

Requisitos Básicos:

Nacionalidade brasileira ou equivalente

Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse

Para os cargos de Professor Inspetor, Orientador e Supervisor Escolar, é exigida experiência docente comprovada por documentação oficial.

Sobre o IBAM

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é uma entidade sem fins lucrativos com mais de 70 anos de atuação dedicada ao fortalecimento da gestão pública no Brasil. Reconhecido nacionalmente por sua expertise, presta suporte técnico a municípios nas áreas de planejamento, administração e desenvolvimento institucional. Também se destaca pela condução de concursos públicos com alto padrão de qualidade, assegurando processos seletivos transparentes, eficientes e alinhados às normas legais.