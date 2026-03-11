Idosa de 70 anos é vítima de estupro após levar uma ‘gravata’ a caminho da UPA de Cabo Frio

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) investiga o estupro contra uma aposentada de 70 anos em Cabo Frio,. A mulher contou à Polícia Militar que foi atacada por um homem desconhecido enquanto se deslocava para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, no bairro Parque Burle.
Ela disse que saiu de casa por volta de meia-noite desta terça-feira (10) para verificar a pressão arterial, já que não estava se sentindo bem devido a dores de cabeça recorrentes.
Ela contou que, no caminho, foi abordada por um homem aparentando cerca de 45 anos, que a imobilizou com uma gravata no pescoço — golpe em que o agressor envolve o braço em volta do pescoço da vítima para dominá-la — e ordenou que não gritasse e fingisse ser sua namorada, sob ameaça de matá-la, pois outros dois homens caminhavam pela rua.
“A idosa tentou gritar, mas o agressor teria colocado a mão sobre sua boca e rosto, chegando a causar um corte”, segundo a ocorrência.
A vítima contou ainda que foi levada para trás de um carro, que quase foi sufocada, e que algo foi colocado em sua boca para que não gritasse, momento em que teve a boca cortada. O homem fugiu após o estupro.
A aposentada conseguiu pedir ajuda e foi amparada por policiais militares, que a conduziram ao atendimento médico e posteriormente à delegacia para registrar a ocorrência. Ela fez o exame de corpo de delito e precisou fazer uma cirurgia para a reconstrução do canal vaginal.