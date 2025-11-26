Pular para o conteúdo

Idoso de 83 anos morre ao ser atropelado enquanto atravessava rodovia de Araruama com o cachorro

Jornal de Sábado
IMG_5230

Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado enquanto atravessava a RJ-106 acompanhado do cachorro, no bairro de Iguabinha, em Araruama, na manhã desta segunda-feira (24). O animal também morreu. 

O acidente aconteceu por volta das 11h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da perícia 

A motorista do veículo não ficou ferida, o veículo teve danos e por conta do acidente foi parar fora da rodovia.

O Corpo de Bombeiros esteve no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). 

A Polícia Científica realizou a perícia ainda na pista, que chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento. 

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Araruama.

Veja também

IMG_3571

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 26

IMG_5232

Procon Cabo Frio abre novo processo contra Enel por constantes quedas no fornecimento de energia

IMG_5231

Inea fecha fábrica clandestina de gelo em Búzios após denúncia

IMG_5214

FIPAC reforça regras de uso da Marina dos Pescadores de Arraial do Cabo

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.