Idoso de 83 anos morre ao ser atropelado enquanto atravessava rodovia de Araruama com o cachorro

Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado enquanto atravessava a RJ-106 acompanhado do cachorro, no bairro de Iguabinha, em Araruama, na manhã desta segunda-feira (24). O animal também morreu.
O acidente aconteceu por volta das 11h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da perícia
A motorista do veículo não ficou ferida, o veículo teve danos e por conta do acidente foi parar fora da rodovia.
O Corpo de Bombeiros esteve no local. Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Científica realizou a perícia ainda na pista, que chegou a ficar parcialmente interditada durante o atendimento.
O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Araruama.