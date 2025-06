Iguaba Grande celebra Dia de São Pedro com tradicional procissão marítima neste domingo

No próximo domingo (29), a Prefeitura de Iguaba Grande, por meio da secretaria de Pesca, realizará a tradicional Procissão Marítima de São Pedro, em homenagem ao padroeiro dos pescadores. O evento, que reúne fé, cultura e tradição, acontecerá nas águas da Lagoa de Araruama e contará com a participação especial dos pescadores da cidade, celebrando a importância histórica da pesca artesanal para o município.

A programação terá início às 8h, com um café da manhã especial oferecido aos pescadores no Porto de Cidade Nova, conhecido como Pedra da Salga. Às 10h, as embarcações partirão em cortejo do píer do bairro Cidade Nova, todas ornamentadas com imagens, bandeiras e flores, conduzindo a imagem de São Pedro em uma demonstração de devoção e respeito à tradição.

Após a procissão, os pescadores serão recebidos em frente à Capela de Nossa Senhora da Conceição, onde o padre fará a bênção e será realizada a entrega das premiações aos barcos com as melhores ornamentações.

“São Pedro representa a fé e a resistência dos nossos pescadores. Essa celebração é uma forma de manter viva essa identidade, que faz parte da nossa história”, destacou o secretário de Pesca, Leandro Coutinho.

A população está convidada a participar desse momento de fé e cultura, seja acompanhando o trajeto pelas embarcações ou da orla, fortalecendo os laços com as tradições que fazem parte da identidade de Iguaba Grande.

Acompanhe a programação completa:

29/06 – FESTA EM HONRA SÃO PEDRO APÓSTOLO

07h – Oração e Café da Manhã com a Comunidade;

10h – Procissão de Barcos percorrendo a Orla da Lagoa;

17h – Missa Solene e Procissão;

Louvor e barracas com comidas típicas.