Iguaba Grande celebra Dia do Pescador

Em homenagem ao dia do pescador, comemorado nesta quarta-feira (29), foi montado um café da manhã na Casa do Pescador do Ubás, para celebrar a data com todos os profissionais.

A pesca é uma das atividades mais importantes e tradicionais em todo o mundo, que representa a conexão do ser humano com os ciclos da natureza. Em nossa região, tão propícia para a prática pesqueira, os profissionais trabalham de forma incansável pela conservação do patrimônio ambiental e a manutenção da pesca.

O prefeito Vantoil Martins e secretários estiveram presentes iniciando a manhã junto com todos os profissionais da pesca do município.

“A Região dos Lagos sempre teve a pesca como uma atividade primordial para o desenvolvimento econômico. Temos ainda o privilégio de ter nossa cidade banhada pela Lagoa de Araruama, um patrimônio maravilhoso que movimenta, além da pesca, atividades esportivas e turísticas. Parabéns a todos os homens e mulheres que mantém a tradição da pesca viva e fazem a economia pesqueira prosperar na nossa cidade.” Pontuou o prefeito Vantoil Martins.

O café da manhã foi organizado pelas secretarias Turismo, Esporte e Lazer e Agricultura, Abastecimento e Pesca.