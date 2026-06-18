Iguaba Grande é destaque nacional ao conquistar o Selo CAIXA Gestão Sustentável – Nível Topázio

O município conquistou o Selo CAIXA Gestão Sustentável – Nível Topázio, uma das mais importantes certificações do país para cidades, que se destacam pela excelência na gestão pública, transparência, responsabilidade socioambiental e compromisso com o desenvolvimento sustentável.

O reconhecimento coloca Iguaba Grande entre os poucos municípios brasileiros, que alcançaram esse elevado nível de certificação, resultado de um trabalho contínuo voltado para a eficiência administrativa, a boa aplicação dos recursos públicos e a construção de uma cidade cada vez mais sustentável e preparada para o futuro.

Essa conquista reforça o compromisso da Prefeitura com a inovação, a transparência e a melhoria da qualidade de vida da população.