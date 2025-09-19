Iguaba Grande ganha novo trator agrícola

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Agricultura e Abastecimento, recebeu nesta sexta-feira (19) um novíssimo trator agrícola, que a partir de agora irá facilitar ainda mais a vida dos pequenos produtores do município.

A cerimônia de entrega aconteceu no pátio da PMIG e contou com a presença do Deputado Federal Pedro Paulo, do Prefeito Fabinho além de outras autoridades locais.

Produtores, interessados nos serviços prestados pela SEAGRI, devem procurar a sede da secretaria para realizar o agendamento prévio.