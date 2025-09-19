Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Iguaba Grande ganha novo trator agrícola

Jornal de Sábado
dab9f656-00b5-4808-b95a-406fe7261281

A Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, através da secretaria de Agricultura e Abastecimento, recebeu nesta sexta-feira (19) um novíssimo trator agrícola, que a partir de agora irá facilitar ainda mais a vida dos pequenos produtores do município.

A cerimônia de entrega aconteceu no pátio da PMIG e contou com a presença do Deputado Federal Pedro Paulo, do Prefeito Fabinho além de outras autoridades locais.

Produtores, interessados nos serviços prestados pela SEAGRI, devem procurar a sede da secretaria para realizar o agendamento prévio.

Veja também

IMG_2618

7ª edição da Forte Run agita Cabo Frio com corrida de rua

IMG_2616

Volta Internacional da Laguna 2025: pedalando por um trânsito mais seguro em Araruama

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 19

Aviso de Reunião Pública – CONDERLAGOS – 19/09/2025

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.