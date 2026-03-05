Iguaba Grande inaugura nova sede do Segurança Presente

Iguaba Grande inaugurou nesta quinta-feira (05) a nova sede do Segurança Presente, localizada na Praça da Estação. A cerimônia contou com a presença do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do prefeito Fabinho Costa, além de autoridades estaduais e municipais.

A base funcionará diariamente, das 8h às 20h, com 10 agentes fixos, 14 policiais em RAS, 4 agentes penais, além de viaturas, motocicletas e bicicletas elétricas, reforçando o policiamento de proximidade e ampliando a presença das forças de segurança nas ruas.

A iniciativa faz parte das ações para fortalecer a segurança no município, que também conta com o PROEIS e com o Polo Integrado de Segurança, no bairro Vila Nova.