Iguaba Grande inicia inspeção da água da lagoa para conquistar a Bandeira Azul

Visando conquistar a Bandeira Azul, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Prolagos e com o Instituto Escola do Mar, iniciou a fase de inspeção da água da Lagoa de Araruama, que percorre o município de Iguaba Grande.

O técnico esteve na Praia do Ubás avaliando se a água encontra-se apta para cumprir com as exigências do programa. Caso seja aprovada, o município terá um prazo de dois anos para estar providenciando medidas que atendam às solicitações do prêmio Bandeira Azul.

Bandeira Azul é um prêmio ecológico que promove o desenvolvimento sustentável em áreas de águas doce e marinha. Para se qualificar é necessário preencher altos padrões de qualidade em quatro temas: qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança.