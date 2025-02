Iguaba Grande lança pacote de combate à violência com ações para a segurança pública

A segurança pública é uma das principais pautas de ações em Iguaba Grande. Nesta semana, o prefeito Fabinho teve importantes realizações pensando no aumento da segurança da cidade, em pontos estratégicos. Foi anunciado o início do pacote de combate à violência, com uma atuação mais incisiva da prefeitura em parceria com a Policia Militar.

O prefeito se reuniu com a comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar, a tenente-coronel Andreia Campos. A pauta da reunião foi reforçar a necessidade do aumento no efetivo policial do município, como criações de bases fixas da polícia em alguns bairros mais afastados, para trazer mais segurança aos locais, além de uma maior proximidade com a população e resposta mais rápida às ocorrências.

“A demanda de uma segurança pública mais eficiente é uma grande reivindicação da população. Nossa cidade tem crescido em diversas esferas, como desenvolvimento e número de habitantes. Consequentemente, a violência tende a aumentar. Por isso, estamos atentos e em constante movimentação para agirmos contra isso. Estamos investindo em tecnologia e reforço policial para garantir mais tranquilidade à população, que é nossa prioridade. Por isso o apoio e trabalho conjunto do batalhão é de extrema importância. A segurança pública sempre foi uma das nossas prioridades, e esse é mais um passo para avançarmos ainda mais,” declarou o prefeito.

Ainda esta semana, Fabinho anunciou a implantação do Polo Integrado de Segurança no bairro Vila Nova, onde quatro policiais militares,através do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), ficarão diariamente no bairro. Além disso, serão instaladas câmeras de reconhecimento facial para monitoramento, garantindo mais proteção para todos os iguabenses. O monitoramento é integrado a um banco de dados junto à PM para facilitar a identificação de indivíduos com pendências judiciais. A medida tem o objetivo de identificar e prevenir crimes com mais agilidade, reforçando o compromisso de tornar Iguaba um lugar ainda mais seguro. O policiamento intensificado já tem início nesta semana.Já a construção do posto policial deve começar nos próximos dias.

Além destas ações, também está em tratativa com o governo estadual a implantação da Operação Segurança Presente. A ação traz mais policiais militares da ativa e da reserva atuando nas ruas, cooperando na segurança pública em locais estratégicos e com patrulhamento pela cidade.