Iguaba Grande promete ser um dos maiores destinos turísticos com a chegada da Ilha dos Dinossauros e do primeiro resort da cidade

O município de Iguaba Grande, que vem se destacando pelo crescimento e desenvolvimento estrutural, foi escolhido para sediar a nova versão da Terra dos Dinossauros, parque temático já consolidado em Miguel Pereira (RJ). Além do parque, a cidade também receberá seu primeiro resort, impulsionando o turismo, gerando empregos e fortalecendo a economia local de forma equilibrada.

Diferente de muitos empreendimentos que impactam diretamente o meio ambiente, a Ilha dos Dinossauros será implantada com um planejamento, que respeita a paisagem natural da região. A área de 220 mil metros quadrados será utilizada sem a necessidade de remoção de árvores, garantindo a manutenção da flora nativa e da biodiversidade local.



A viabilidade do projeto foi um dos principais temas da reunião realizada na última sexta-feira (07), na qual o empresário Júlio Alves destacou que todas as exigências da secretaria de Meio Ambiente foram cumpridas. O objetivo é que o parque seja um modelo de turismo responsável, equilibrando desenvolvimento e conservação.



A proposta inclui medidas como:

– Uso eficiente da água, com sistemas de reaproveitamento para reduzir desperdícios.

– Gestão adequada de resíduos, incentivando a reciclagem e o descarte correto de materiais.

– Proteção da fauna, garantindo que os habitats naturais sejam respeitados e que o parque conviva em harmonia com o entorno.

Esse compromisso reforça a importância de fomentar o turismo sem comprometer os recursos naturais, permitindo que Iguaba Grande cresça de forma planejada.



Além do respeito à natureza, a Ilha dos Dinossauros e o resort seguirão o conceito de negócio autossustentável, ou seja, empreendimentos viáveis financeiramente que também trazem benefícios diretos para a cidade e seus moradores, como:

– A criação de empregos e renda, com 200 vagas diretas e mais de 300 indiretas, além da preferência por mão de obra local.

– Parcerias com produtores e fornecedores da região, fortalecendo o comércio local.

– Educação e conscientização, com ações voltadas para escolas e visitantes sobre a importância da preservação ambiental.



A apresentadora Nicole Bahls, que esteve em Iguaba Grande pela primeira vez, a convite da empresária Marlene Mattos, se encantou com a cidade e demonstrou interesse em integrar o projeto. Durante a reunião, conversou com Júlio Alves sobre a possibilidade de parceria para o resort e não descartou a inauguração de uma unidade da Casa Bahls no município, empreendimento que já faz sucesso em outras cidades.



Para o ex-Prefeito Vantoil Martins, que é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico, o momento é de comemorar essa conquista, acreditando em todos os benefícios que o parque temático trará para Iguaba. O projeto que foi iniciado há sete meses, ainda em sua gestão, em breve receberá as primeiras réplicas de dinossauros, que estão vindo da China.

Com a chegada da Ilha dos Dinossauros e do primeiro resort da cidade, Iguaba Grande se posiciona como um novo polo turístico no estado. Mais do que atrair visitantes e movimentar a economia, o município demonstra que é possível crescer com planejamento e inovação.



Segundo a empresária Marlene Mattos, o parque e o resort não apenas oferecerão lazer e entretenimento, mas também servirão como modelos de negócio responsável, provando que o turismo pode ser um motor de desenvolvimento sem comprometer a natureza.



Com essa visão de futuro, Iguaba Grande escreve um novo capítulo na sua história, conciliando progresso e preservação para as próximas gerações.



“Hoje é um dia especial, em que estamos reunidos para planejar os próximos passos e entender a proporção do impacto positivo para a nossa cidade e, principalmente, para nossos moradores diante da geração de emprego e renda. Estou muito feliz de estar dando continuidade a esse trabalho, que busca tornar nossa cidade melhor para nossa gente e nossos visitantes”, concluiu o Prefeito Fabinho Costa.



A reunião contou com a presença de diversas autoridades, como o Secretário de Meio Ambiente, Junior Guimarães, o subsecretário, Caio Pedrosa e sua equipe, a Secretária de Assistência Social, Cláudia Souza, e o Comandante da 7ª CIA de Polícia Militar do 25º Batalhão, Cap. Rocha Pereira. Esse respaldo demonstra o compromisso da gestão municipal em promover o desenvolvimento de forma equilibrada, garantindo benefícios para a população, sem comprometer a identidade da cidade.