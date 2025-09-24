Iguaba Grande recebe a 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana

A Praia dos Ubás receberá um grande evento esportivo neste fim de semana: a 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana. A competição acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro, com largadas a partir das 8h, reunindo atletas de diversas regiões e promovendo integração esportiva, cultura e lazer na cidade.

As disputas terão início no sábado (27) com as categorias V1, OC1 e OC2, nas modalidades super e open, com percursos de 2 km e 4 km, abrangendo as categorias feminino, masculino e mista, prometendo grandes momentos de superação e desempenho técnico.

Além das competições, o sábado também reservará uma atração musical para o público: a partir das 16h, o grupo Os três da Aldeia subirá ao palco com um show gratuito, encerrando o dia com muita música e animação.

A competição seguirá no domingo (28), quando os atletas voltarão à água para mais desafios, com provas de 3 km e 5 km, também nas categorias masculino, feminino e mista, a partir das 8h.

Para a secretária de Turismo e Lazer, Carla Valle, é uma honra, mais uma vez, sediar uma etapa da competição. “A prática da canoagem vem crescendo a cada dia. Aqui na cidade temos equipes que treinam diariamente para as competições, então saber que fomos considerados para sediar mais um ano, é um orgulho. A prática esportiva contribui não só para o corpo, mas, também, para o bem-estar. Esse esporte abraça pessoas de todas as idades que formam uma grande família, bonito de se ver”- finalizou Carla.

O Circuito Va’a Costa do Sol é uma celebração ao esporte e à cultura polinésia, e tem como objetivo incentivar a prática da canoa havaiana na região, valorizando o espírito de equipe, a conexão com a natureza e o estilo de vida saudável.