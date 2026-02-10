Iguaba Grande: Roda Gigante está de volta

A Roda Gigante, que foi sucesso absoluto no Iguafolia 2025, retorna ao Mirante Dona Célia, de 12 a 22 de fevereiro, das 17h às 23h. Moradores e visitantes poderão viver novamente essa experiência incrível, com uma vista de tirar o fôlego e momentos perfeitos para curtir e registrar.

E não para por aí!

A grande novidade deste ano é a programação musical no mirante, garantindo ainda mais animação durante os dias de atração. Confira:

Programação Musical

14/02 – Paulinha Azevedo | 20h

15/02 – JessyCarla e Banda | 19h

16/02 – Bateria Surdo Um | 21h

17/02 – JessyCarla | 19h

20/02 – JessyCarla | 19h

21/02 – Paula Azevedo | 20h