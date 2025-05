Iguaba Grande se prepara para a 2ª edição do Iguaba Cake Show, em agosto

A cidade de Iguaba Grande se prepara para receber, nos dias 02 e 03 de agosto, a segunda edição do Iguaba Cake Show. O encontro, realizado pela prefeitura municipal, em parceria com a Confeiteira Regininha Cake, será realizado no Mirante Dona Célia e reunirá confeiteiros renomados, profissionais da área, entusiastas da gastronomia e empreendedores do setor.

O evento, que este ano traz como tema “Jurassic Iguaba: A invasão dos dinossauros”, tem como objetivo promover a valorização pessoal e profissional dos alunos e trabalhadores da área da confeitaria, por meio do ensino de novas técnicas, incentivo à troca de experiências e à capacitação contínua.

Entre os nomes confirmados estão grandes influenciadores e confeiteiros reconhecidos nacionalmente, que irão compartilhar técnicas, tendências e experiências com o público. A programação inclui, também, concursos e oficinas kids.

“É uma alegria imensa ver a segunda edição do Iguaba Cake Show se tornando realidade. Quando idealizei esse evento, meu objetivo era criar um espaço onde a confeitaria fosse celebrada como arte, profissão e paixão. Ver tantos profissionais talentosos reunidos, trocando experiências, aprendendo e se inspirando, é algo que me emociona profundamente. Mais do que um evento técnico, o Cake Show é uma grande festa da confeitaria, que fortalece laços, movimenta o comércio local e incentiva sonhos”, comentou a Confeiteira Regininha Cake

Além do foco técnico e educacional, o evento também incentiva o empreendedorismo local, movimentando a economia com a presença de fornecedores de insumos, utensílios, confeiteiras autônomas e pequenos negócios gastronômicos. A expectativa é que 2 mil pessoas participem desta edição.