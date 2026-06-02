Iguaba Grande tem programação especial no aniversário de 31 anos

Os 31 anos de Iguaba Grande já estão chegando e tem programação especial.

Serão dias de muita emoção, cultura, música, tradição e momentos inesquecíveis para toda a população. Confira o que vem por aí:

PROGRAMAÇÃO OFICIAL – 31 ANOS DE IGUABA GRANDE

Segunda-feira (1°/06)

8h – Hasteamento da Bandeira na Prefeitura;

19h – Culto em Ação de Graças, às 19h

Quinta-feira (04/06)

17h – Baile Charme no Mirante

Sexta-feira (05/06)

17h – Sunset Mirante com Dj Nicolitti

20h – Dj Brunin na Praça da Estação

22h – Show Samba 90º

23h59 – Thiago Mastra

Sábado (06/06)

8h – Desfile Cívico

20h – Dj Brunin na Praça da Estação

22h – Show Naessa

23h59 – Gui Torres

Domingo (07/06)

18h30 – Missa Solene

20h – Dj Nicolitti

22h – Show Ferrugem

23h59 – Bruna Reis

Segunda-feira (08/06)

18h – Sessão Solene na Quadra Poliesportiva do Boa Vista,

19h – Dj Andre Gasparetty, na Praça da Estação

20h – Malu

22h – Naldo Benny