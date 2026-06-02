Iguaba Grande tem programação especial no aniversário de 31 anos

Os 31 anos de Iguaba Grande já estão chegando e tem programação especial.
Serão dias de muita emoção, cultura, música, tradição e momentos inesquecíveis para toda a população. Confira o que vem por aí:
PROGRAMAÇÃO OFICIAL – 31 ANOS DE IGUABA GRANDE
Segunda-feira (1°/06)
8h – Hasteamento da Bandeira na Prefeitura;
19h – Culto em Ação de Graças, às 19h
Quinta-feira (04/06)
17h – Baile Charme no Mirante
Sexta-feira (05/06)
17h – Sunset Mirante com Dj Nicolitti
20h – Dj Brunin na Praça da Estação
22h – Show Samba 90º
23h59 – Thiago Mastra
Sábado (06/06)
8h – Desfile Cívico
20h – Dj Brunin na Praça da Estação
22h – Show Naessa
23h59 – Gui Torres
Domingo (07/06)
18h30 – Missa Solene
20h – Dj Nicolitti
22h – Show Ferrugem
23h59 – Bruna Reis
Segunda-feira (08/06)
18h – Sessão Solene na Quadra Poliesportiva do Boa Vista,
19h – Dj Andre Gasparetty, na Praça da Estação
20h – Malu
22h – Naldo Benny