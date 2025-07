Iguaba Grande terá 2ª edição do Iguaba Cake Show

A Prefeitura de Iguaba Grande, em parceria com a confeiteira Regininha Cake, irá realizar nos dias 02 e 03 de agosto, no Mirante Dona Célia, a 2ª edição do Iguaba Cake Show- um evento que promete encantar o público com muita criatividade, sabor e inovação!

O encontro vai reunir confeiteiros renomados, profissionais da gastronomia, amantes da confeitaria e empreendedores do setor em dois dias de muita troca, aprendizado e inspiração.

Com o tema “Jurassic Iguaba: A Invasão dos Dinossauros”, o evento vai além das delícias: seu foco está na valorização pessoal e profissional dos confeiteiros, promovendo capacitação, novas técnicas e muita troca de experiência.