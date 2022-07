Iguaba Grande: Última etapa da construção do cinturão de blindagem do entorno da Lagoa de Araruama

Na próxima segunda-feira (25), o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, vai acompanhar o início da última etapa da construção do cinturão de blindagem do entorno da Lagoa de Araruama, no bairro Ubás.

Na primeira etapa da obra, a Concessionária de Água e Esgoto que atende o município, Prolagos, construirá: uma caixa de captação em tempo seco, onde todo o esgoto será interceptado; uma estação elevatória, que será responsável por bombear o material coletado até a Estação de Tratamento de Esgoto da cidade e um quilômetro de rede, que receberá o esgoto que sai dos imóveis. A obra terá a duração de 90 dias.

“A Prolagos tem sido uma grande parceira com as demandas do nosso município. Iguaba Grande é banhada pela Lagoa de Araruama e esse é o nosso principal cartão postal. Estamos bastante entusiasmados com essa obra, sobretudo com relação à recuperação da balneabilidade”, finalizou o prefeito Vantoil Martins.