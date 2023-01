Iguaverão começa neste sábado

Iguaverão tem início neste final de semana, com diversas atividades para a população de Iguaba Grande. O evento começa com os shows do cantor Felipe Cowboy e do Grupo Clareou. As apresentações acontecerão no palco em formato 360º, na praia do Ubás, altura do quiosque 12.

Durante os dois dias, terão aulas de Zumba para agitar a galera. No sábado (7), a partir das 18h, o cantor sertanejo Felipe Cowboy, que iniciou sua carreira em 2016, em Mesquita-RJ, abre a programação dos eventos musicais.

No domingo, dia 8, em parceria com a Rádio Litoral, a partir de 15h, os DJs Leozinho e Flávio Caburé esquentam o dia com suas batidas funk e sertanejo. Às 16h, o Palco 360º recebe o pagode e samba carioca do Grupo Clareou, com os músicos Vagner Magal, Flávio Homero, Juninho de Jesus, Fernando Melette e Anderson Buiú