Iguaverão terá shows no final de semana

Iguaverão 2025: muito esporte, música e diversão! Durante os finais de semana do verão, a secretaria de Esporte e a secretaria de Turismo preparam uma programação completa para toda a população.

Serão cerca de 6 finais de semana com muito esporte, música e esquenta para o carnaval em diferentes pontos da cidade.



Os eventos começam neste próximo final de semana, no sábado (18) e domingo (19), a partir das 9h na Praia do Popeye, com oficinas de modalidades esportivas como futevôlei, futmesa, stand-up paddle, frescobol, vôlei de praia e futmesa. No sábado, a partir das 17h, teremos ritmo fit com a Professora Gleyce. A partir das 18h, teremos música ao vivo para curtir com o pôr-do-sol. No sábado, o show será com o Lucas Naipe, e no domingo, show com Victor Bricio.