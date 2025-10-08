Ilha do Japonês seca: fenômeno muda paisagem paradisíaca e impressiona banhistas em Cabo Frio

A paisagem paradisíaca da Ilha do Japonês, um dos principais cartões postais de Cabo Frio, foi transformada pela maré baixa.
Quem conhece o local sabe que é possível chegar até a ilha atravessando a pé, em meio às águas claras e rasas, mas, nesta terça-feira (7), foi possível registrar o fenômeno de bicicleta.
A maré extremamente baixa surpreendeu os visitantes, mas, o secretário municipal de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, disse que não há motivo para preocupação e que o fenômeno não representa risco ao ecossistema marinho da região.
Ele explicou que o evento é causado por uma combinação de fatores naturais, como a influência da lua, que interfere diretamente na variação da maré, e também pela ação dos ventos