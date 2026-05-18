Ilha dos Dinossauros Park, em Iguaba Grande, está tomando forma

Uma nova atração promete movimentar o turismo da Região dos Lagos, a futura Ilha dos Dinossauros, em Iguaba Grande. O empreendimento chega com a proposta de repetir o sucesso do Terra dos Dinos, parque temático que se tornou referência em turismo e lazer no estado do Rio de Janeiro.

O município já recebeu os primeiros 15 contêineres com as réplicas dos gigantes pré-históricos que irão compor o parque. As estruturas vieram diretamente da China e começaram a desembarcar sob um esquema especial de logística e segurança coordenado pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

Tratado pela Prefeitura como um divisor de águas para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade, o projeto deve impulsionar a geração de empregos, fortalecer o comércio local e aumentar significativamente o fluxo de visitantes em Iguaba Grande. Serão mais de 130 dinossauros espalhados pelo espaço, tornando a Ilha dos Dinossauros o maior parque temático do gênero na América Latina. Além das réplicas em tamanho real, o local contará com atrações como arvorismo, tirolesa e diversas atividades voltadas para todas as idades.

Outro destaque será a inclusão. O parque terá espaços adaptados para receber crianças autistas, garantindo mais acessibilidade e conforto para as famílias. A inauguração está prevista para o primeiro semestre e a expectativa é que o empreendimento coloque Iguaba Grande definitivamente na rota dos grandes destinos turísticos do estado.