Ilha dos Papagaios, em Cabo Frio, é mapeada para ser incluída como unidade de conservação ambiental

A manhã desta quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, na cidade de Cabo Frio, Região dos Lagos, começou com a demarcação em 3D da parte marinha e externa da Ilha dos Papagaios, uma dos pontos turísticos mais visitados na região.

O projeto que está em fase de estruturação e tem iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, do município, em parceria com a UFF (Universidade Federal Fluminense), não terá como taxativa a restrição às visitações à ilha, mas, sim, uma reorganização do uso turístico no local.

“Essa unidade de conservação não será do âmbito restritivo, vai ser pra gente ordenar a visitação. E com isso a gente vai criar um case por que a visitação intensa durante anos vem quebrando os corais e a comunidade marinha que habita o fundo da ilha dos Papagaios e poderemos preservar esse local tão importante para todos nós em Cabo Frio”, disse Jailton Nogueira, Secretário de Meio Ambiente de Cabo Frio.

Além do mapeamento 3D de ponta feito na Ilha, será criado uma estrutura de Corais para que, junto ao serviço, estudos possam ser realizados no local com o intuito de detectar estratégias eficazes de conservação.