Imagens mostram baratas e fezes em meio a alimentos em supermercado de São Pedro da Aldeia: ‘Manuseamos fardos com urina’

Funcionários e clientes denunciaram, nesta terça-feira (26), problemas de higiene e falta de condições de trabalho em uma unidade do supermercado Atacadão, em São Pedro da Aldeia.

Entre as irregularidades relatadas estão a presença de fezes e urina de gatos em meio aos alimentos, a circulação desses animais no interior da loja, o fornecimento de refeições em condições consideradas inadequadas e a presença de baratas em áreas de venda.

Em um dos registros, duas baratas circulam pela prateleira de pães de forma. Em outro, fezes aparecem sobre fardos de feijão.

“A gente manuseia aqueles fardos de alimentos com urina e fezes de gato. Tem gato miando pela loja o dia todo”, afirmou um funcionário, que preferiu não se identificar.

Trabalhadores também relataram preocupação com possíveis riscos à saúde, não só pela precárias condições de higiene, mas também pela alimentação oferecida pela empresa. Eles dizem que as refeições servidas no local já apresentaram larvas, verduras com insetos e carne mal cozida.

“A comida é muito precária. Já encontraram arroz com larvas, verduras com bichos, frango praticamente cru”, disse um denunciante.

Outro problema apontado é a necessidade de mais uniformes de trabalho. De acordo com os funcionários, muitos receberam apenas um conjunto de roupas no momento da contratação e não tiveram reposição.

“Tem funcionário comprando calça com o próprio dinheiro para conseguir trabalhar”, afirmou outro trabalhador.

Em nota, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que não há denúncias protocoladas junto ao Procon e à Vigilância Sanitária referentes ao supermercado.

“Diante dos relatos apresentados, a equipe da Vigilância Sanitária realizará apuração e fiscalização no local ainda nesta semana, a fim de verificar as condições sanitárias e adotar as providências cabíveis, caso sejam constatadas irregularidades. O Procon também realizará fiscalização no estabelecimento”, disse o município.