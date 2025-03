Imóvel regular é demolido no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, realizou, na quarta-feira (26/03), a demolição de um imóvel irregular no bairro Baixo Grande. A edificação já havia sido embargada por não atender às normas urbanísticas vigentes no município e, apesar das repetidas notificações, o proprietário não regularizou a situação.

A operação contou com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, com profissionais capacitados operando a retroescavadeira para garantir um trabalho seguro. É importante ressaltar que, para construir no município, é obrigatório apresentar um projeto arquitetônico e obter as licenças necessárias junto à Prefeitura, conforme determina o Código de Obras. Quando essas exigências não são cumpridas, a administração municipal pode tomar as medidas cabíveis para evitar o crescimento desordenado da cidade.

O secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Hildegardo Milagres, reforçou a importância de seguir a legislação. “Essa ação foi necessária porque o imóvel não possuía licença nem registro na Secretaria de Obras. Alertamos a todos que desejam construir na cidade a respeitarem as normas para evitar prejuízos e garantir a organização urbana”, destacou.