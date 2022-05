Implantação do turismo LGBTQIA+ é discutido em Arraial do Cabo

Nesta segunda-feira (9), a Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo recebeu o Coordenadore do Centro de Cidadania LGBTQIA+ da Baixada Litorânea, Théo Silveira, acompanhado pela assessoria técnica do equipamento, Fernanda Machado, a fim de discutir algumas diretrizes e ações importantes para a implantação do turismo LGBTQIA+ no Município.

Criação de material promocional, capacitações para o poder público e trade turístico, programa de geração de emprego e renda para a população LGBT no turismo e fomento de eventos, são alguns exemplos de políticas públicas na área, que serão criadas no município.

Além de fomentar a economia, grande parte das diretrizes visa a inclusão social, respeito à diversidade e diminuição da discriminação por parte da cadeia produtiva do turismo. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo LGBT é 30% mais rentável do que o turismo convencional.