Incêndio atinge cerca de 6 hectares de mata em Arraial do Cabo

Chamas foram controladas após ação conjunta de quase 30 agentes

Uma área de aproximadamente 6 hectares, equivalente a 6 campos de futebol, foi atingida nesta sexta-feira (14) por um incêndio de grandes proporções em uma área de mata, na altura do bairro Novo Arraial, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

As chamas foram controladas graças à ação de quase 30 agentes, em um trabalho conjunto entre os Guarda-parques do Parque Estadual da Costa do Sol e da Área de Proteção Ambiental da Massambaba, o Corpo de Bombeiros e o GOPAM, da Secretaria do Ambiente de Arraial do Cabo.

No total, participaram 10 Guarda-parques, 8 militares, 10 agentes do GOPAM, além do apoio aéreo com o helicóptero dos Bombeiros.

O incêndio teve início por volta das 8h30 e foi controlado após 4 horas de trabalho. O Inea foi acionado por meio de denúncia. As chamas atingiram uma área de restinga, taboa e gramíneas. Por ser um terreno alagado, as equipes tiveram dificuldade para chegar ao local com as viaturas, e o combate teve que ser feito manualmente, utilizando bolsas costais e abafadores.