Incêndio atinge pousada em Búzios

Na tarde desta segunda-feira, dia 09, um incêndio atingiu uma pousada localizada no Trevo da Barbuda, em Búzios, e a princípio um veículo que estava estacionado na pousada.

As chamas começaram de forma repentina, assustando moradores e pessoas que estavam nas proximidades. A população agiu rapidamente: com baldes de água e extintores, conseguiram conter parte das chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, que assumiu o controle da situação e finalizou o combate ao fogo. Não houve feridos.

Apesar de especulações de que o incêndio teria sido provocado de forma intencional, essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. A origem do fogo permanece sob investigação.