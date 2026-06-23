Incêndio atinge prédio da Secretaria de Fazenda de Silva Jardim 

Um incêndio atingiu o prédio da Secretaria Municipal de Fazenda de Silva Jardim, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 6h20. O imóvel fica na Rua Padre Ávila, em Reginópolis, e teve diversos documentos queimados. Segundo os bombeiros, não houve vítimas.

No combate às chamas, atuaram equipes dos quartéis Casimiro de Abreu, com apoio de Araruama. A ocorrência mobilizou bombeiros por várias horas e, às 8h36, as equipes conseguiram apagar o incêndio.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a extensão dos danos provocados pelo fogo no prédio da secretaria.

Em nota, a prefeitura informou ainda que as causas do incêndio serão investigadas e que aguarda a chegada da equipe de perícia, responsável pelos procedimentos que vão auxiliar na apuração da ocorrência.

Paralelamente, equipes municipais atuam para restabelecer, o mais rápido possível, os serviços que possam ter sido afetados pelo incêndio.

De acordo com a administração municipal, novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais da prefeitura à medida que houver atualizações sobre o caso.