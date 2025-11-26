Inea fecha fábrica clandestina de gelo em Búzios após denúncia

Uma fiscalização do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fechou uma fábrica clandestina de gelo em Armação dos Búzios, nesta terça-feira (25). Mais de quatro toneladas do produto foram apreendidas. O estabelecimento não possuía licença ambiental e utilizava água sem potabilidade para a produção.

A operação foi realizada pela Superintendência Regional Lagos São João, em parceria com a concessionária Prolagos e apoio do 25º Batalhão da Polícia Militar, após denúncia recebida pelo órgão ambiental.

Durante a inspeção, os agentes encontraram um caminhão-pipa abastecendo a cisterna da fábrica, localizada na Rua da Flecheira, no bairro Praia Rasa. Testes feitos pelos técnicos confirmaram que a água não era própria para consumo.

Além da falta de licença ambiental, o Inea constatou que a empresa fazia captação irregular de água, sem a outorga obrigatória para uso.

O caminhão-pipa foi apreendido e tanto o responsável pela fábrica quanto o dono do veículo foram autuados. As multas podem chegar a R$ 1 milhão para cada infrator, conforme a Lei Estadual nº 3.467/2000.

Segundo o secretário estadual do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, as fiscalizações estão sendo intensificadas para proteger os recursos hídricos da região.