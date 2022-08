Inesquecível Casamento Week Búzios começa dia 27  

O mês de agosto segue repleto de eventos que agitam a cidade, com apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo. Nos próximos dias 27 e 28 é a vez do “Inesquecível Casamento Week Búzios – IC Week” que acontecerá no Búzios Beach Resort, em Tucuns.

O evento de grande porte tem como principal objetivo impulsionar o destination wedding (casamento de destino) para toda Região dos Lagos, e Armação dos Búzios com suas paisagens internacionalmente conhecidas, como destino para os casais, além de gerar empregos e possibilitar o aquecimento da economia voltada ao ramo que segue em expansão na sua atividade.

Fornecedores de referência no mercado dos casamentos farão parte do evento, que promete conectar noivas que sonham em realizar a festa perfeita, no destino ideal para o casamento dos sonhos.