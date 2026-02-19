Influenciador de Duque de Caxias é assaltado em Cabo Frio 

O influenciador digital Willi Ramos, conhecido como “Jogatina Original”, de Duque de Caxias, postou vídeo do momento em que foi vítima de um assalto no bairro Ogiva, em Cabo Frio.

As imagens foram registradas na segunda-feira (16) por uma pessoa que estava dentro de um carro estacionado próximo ao local.

O vídeo mostra dois homens de capacete abordando Willi, que estava na rua. Um dos suspeitos retira as joias do influenciador: três cordões, um bracelete, um anel e uma aliança de ouro, segundo o registro de ocorrência da Polícia Civil.

O vídeo mostra o som da abordagem. Willi chegou a perguntar sobre a chave do carro dele, e um dos envolvidos respondeu que iria jogá-la fora. Em seguida, os criminosos sobem em uma moto e fogem.

O criador de conteúdo informou aos seguidores, pelas redes sociais, que estava bem, mas relatou ter ficado sem celular e pediu ajuda para localizar a chave do carro, que, segundo ele, está perdida na região da Ogiva.

O caso é investigado por equipes da delegacia de Cabo Frio, e até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre a identificação dos suspeitos.