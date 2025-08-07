Influenciadora Luiza de Cabo Frio é alvo de “Operação Tigrinho”

A Operação Desfortuna, deflagrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (7/8), tem como alvo um grupo de influenciadores.

Todos eles são investigados por envolvimento na divulgação do chamado “Jogo do Tigrinho”.

Entre os envolvidos está a influenciadora de Cabo Frio, Ana Luiza Ferreira (@luizaferreira) que horas atrás apagou todos vídeos onde ensinava como ganhar dinheiro fácil com as apostas.

Luiza, que está grávida, ostenta uma vida de luxo nas redes sociais, entre viagens internacionais, compras de luxos e carros importados.

A coluna confirmou os nomes dos principais alvos.

Confira:

Bia Miranda,

Gato Preto,

Dj Buarque,

Mauricio Martins Junior, conhecido como Maumau,

Paola de Ataíde Rodrigues,

Tailane Garcia dos Santos Laurindo,

Paulina de Ataíde Rodrigues,

Jenifer Ferracini Vaz, a Jenny Miranda,

Nayara Silva Mendes, a Nayala Duarte,

Lorrany Rafael Dias,

Vanessa Vatusa Ferreira da Silva, a Vanessinha Freires,

Tailon Artiaga Ferreira Silva, o Mohammed MDM,

Ana Luiza Ferreira do Desterro Guerreiro, a Luiza Ferreira,

Micael dos Santos de Morais.

Além deles, outros 10 influenciadores são investigados pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).