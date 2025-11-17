INMET emite alerta laranja de tempestade com ventos de até 100 km/h em Cabo Frio e região até terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestade em Cabo Frio e cidades da região das Baixadas. O aviso, válido entre 17 de novembro de 2025, às 03h e 18 de novembro de 2025, às 03h, destaca riscos de chuvas com ventos intensos de até 100 km/h e possibilidade de corte de energia elétrica.
O instituto alerta para chuvas entre 30 a 60 mm por hora e ventos intensos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.