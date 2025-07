Inscrições abertas para cursos de graduação no IFRJ – Campus Arraial do Cabo com ingresso no 2º semestre de 2025

O IFRJ – Campus Arraial do Cabo está com inscrições abertas até o dia 20 de julho para os cursos superiores de tecnologia em Redes de Computadores e Gestão Ambiental, com ingresso no segundo semestre de 2025.

A seleção será feita com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo ser utilizadas as notas das edições de 2015 a 2024. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo, obtido no mínimo 400 pontos em uma das provas e não ter zerado a redação.

São oferecidas 10 vagas para cada curso, com aulas no turno da noite, e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: www.ifrj.edu.br

Conheça os cursos:

Tecnólogo em Redes de Computadores

Com duração de 6 períodos, o curso prepara profissionais para atuar no planejamento, implementação e gerenciamento de redes de computadores. Os estudantes desenvolvem competências em infraestrutura de TI, sistemas operacionais e serviços em nuvem, respondendo à crescente demanda do mercado de tecnologia.

Com duração de 5 períodos, o curso forma profissionais para atuar na gestão de recursos naturais, no desenvolvimento de projetos socioambientais e na elaboração de políticas públicas sustentáveis. A formação é baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), proporcionando uma visão ampla e atualizada dos desafios ambientais contemporâneos.

Campus Arraial do Cabo

Há 15 anos na Região dos Lagos, o IFRJ fica localizado em Arraial do Cabo, no bairro da Prainha. O Campus é reconhecido pelo ensino de qualidade e gratuito nos eixos de Tecnologia e Meio Ambiente, oferecendo uma educação verticalizada, do ensino técnico integrado ao ensino médio à pós-graduação.