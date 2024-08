Inscrições para 3ª Corrida Morada da Aviação Naval de São Pedro da Aldeia começam neste sábado

As inscrições para a 3ª Corrida Morada da Aviação Naval começam neste sábado (10/08), de forma on-line. Os interessados devem se inscrever no site https://corridanaval.pmspa.rj.gov.br/. A competição é organizada pela Marinha do Brasil, por meio do Comando da Força Aeronaval, em parceria com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

A corrida rústica será realizada no dia 25 de agosto (domingo) e terá um percurso de cerca de 6,3 km, com largada na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão), às 8h, e chegada dentro da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA). Além da prova para o público geral, o evento irá promover, ainda, uma corrida kids para participantes de até 11 anos de idade dentro da Base Aérea Naval. As inscrições também serão pelo site https://corridanaval.pmspa.rj.gov.br/.

A retirada de kits irá acontecer no dia 23 de agosto, sexta-feira, das 10h às 20h, em local a definir. Os atletas deverão entregar 2kg de alimento não perecível no ato da retirada para confirmarem a inscrição no evento.

Serão entregues troféus para os cinco primeiros colocados na categoria geral masculino e feminino. A organização do evento também irá conceder troféus para os três primeiros colocados por faixa etária nas categorias masculino, feminino, além dos três primeiros colocados na categoria PCD.