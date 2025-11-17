Inscrições para agentes temporários de Licenciamento e Fiscalização já começaram em Cabo Frio

As inscrições para as vagas temporárias da Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização começaram nesta segunda-feira (17), e, ainda cedo, já havia candidatos aguardando na porta para garantir a participação. O reforço das equipes faz parte da preparação da Prefeitura de Cabo Frio para o trabalho intensificado do verão 2025/2026.

O atendimento está sendo realizado de forma organizada na sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em São Cristóvão. As inscrições seguem até quarta-feira (19), sempre das 9h às 17h. As inscrições devem ser feitas pelo próprio candidato e dentro do horário estabelecido.

São 150 vagas distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros ou indígenas. Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e Ensino Fundamental completo. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário base de R$ 1.267,07 mais 40% de adicional de risco de vida.

O processo é presencial e o candidato deve entregar a documentação exigida em envelope A4 ou ofício, com o requerimento de inscrição colado na parte externa. Entre os documentos necessários estão identidade, CPF, comprovante de escolaridade e declaração de experiência profissional. Candidatos com deficiência e candidatos negros ou indígenas precisam anexar os formulários específicos previstos no edital.

A seleção será feita por análise de títulos e experiência profissional. O resultado preliminar será divulgado em 25 de novembro; os recursos poderão ser apresentados nos dias 26 e 27; e o resultado final está previsto para 3 de dezembro.

O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura de Cabo Frio por meio deste link https://transparencia.cabofrio.rj.gov.br/arquivos_download.php?id=1793&pg=diariooficial.