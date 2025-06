Inscrições para aulas gratuitas de futsal infantojuvenil na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia, começam nesta segunda

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio do projeto “Aldeia em Movimento”, vai oferecer aulas gratuitas de futsal infantojuvenil no bairro Rua do Fogo. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a partir desta segunda-feira (16/06), das 8h30 às 17h. As turmas são para alunos de 7 a 13 anos de idade.

A ficha de inscrição deverá ser assinada pelo responsável legal apresentando cópias do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e uma foto 3×4, além de cópias do RG e CPF do responsável. Será necessário, ainda, a apresentação da declaração escolar e de atestado médico em caso de patologia.

O Projeto “Aldeia em Movimento” é uma iniciativa da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que busca oferecer qualidade de vida para todos por meio da atividade física e de práticas esportivas. As aulas são totalmente gratuitas.

A Secretaria de Esportes e Lazer está localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro (ao lado da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos).