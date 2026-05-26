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Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Arraial do Cabo terminam no dia 29

Jornal de Sábado
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Moradores de Arraial do Cabo têm até o dia 29 de maio para se inscrever nos cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Prefeitura em parceria com a Firjan SENAI. As aulas começam no dia 1º de junho e as vagas são limitadas.

As oportunidades são para os cursos de Assistente Administrativo e Assistente de Marketing Digital, com aulas presenciais e na modalidade EAD, voltadas para quem busca qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

As inscrições estão sendo realizadas na Diretoria de Trabalho e Renda, localizada na Rua Bernardino Viana, nº 108, na Praia Grande.

Os cursos acontecem no período noturno e oferecem certificação da Firjan SENAI ao final da formação.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp: (22) 98151-7899.

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