Inscrições para o 6º Circuito Cervejeiro de Corrida em Arraial do Cabo terminam nesta sexta-feira



Evento acontece neste sábado (1º de agosto), na Praia Grande, e reúne esporte, lazer e degustação de cervejas em percurso de 3,5 quilômetros

Os interessados em participar da 6ª edição do Circuito Cervejeiro de Corrida, que será realizada neste sábado (1º de agosto), em Arraial do Cabo, têm até esta sexta-feira (31/07) para garantir a inscrição. Com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos, o circuito reúne esporte, lazer e turismo em uma experiência descontraída à beira-mar. A organização informa que a participação é exclusiva para maiores de 18 anos.

A largada está marcada para as 14h, no Mirante Flávia Alessandra, na Praia Grande. O percurso será de 3,5 quilômetros e, diferentemente das corridas tradicionais, o Circuito Cervejeiro de Corrida não possui caráter competitivo. A proposta é que todos os participantes realizem o trajeto juntos, em um ambiente de confraternização, com paradas estratégicas para degustação de cervejas ao longo do percurso.

A programação terá início às 11h, com a entrega dos kits aos participantes. A retirada poderá ser feita até as 13h30, no próprio local da largada. O encerramento da entrega das medalhas está previsto para as 16h30.

Os participantes poderão optar entre duas modalidades de kit: com ou sem camiseta oficial do evento. Ambos incluem três pulseiras descartáveis, que dão direito à degustação de três cervejas — uma em cada ponto de parada — e uma pulseira para retirada da medalha em formato de abridor de garrafa. A versão completa também conta com a camiseta oficial do circuito.

As inscrições, os valores e demais informações devem ser consultados diretamente no site oficial da organização: circuitocervejeirodecorrida.com.br.

Programação do dia da corrida

11h – Início da entrega dos kits

13h30 – Encerramento da retirada dos kits

14h – Largada

16h30 – Encerramento da entrega das medalhas

Serviço

6º Circuito Cervejeiro de Corrida

Data: 1º de agosto de 2026 (sábado)

Horário da largada: 14h

Local: Mirante Flávia Alessandra – Avenida Dr. Hermes Barcelos, nº 28, Praia Grande/Centro, Arraial do Cabo

Percurso: 3,5 km

Classificação: Evento exclusivo para maiores de 18 anos.