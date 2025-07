Inscrições para o Degusta Búzios terminam neste sábado, 5 de julho

Búzios: Termina neste sábado (05) o prazo para que restaurantes, bares, bistrôs e cafeterias se inscrevam para a próxima edição do Degusta Búzios, maior festival gastronômico da Região dos Lagos. Estabelecimentos interessados em participar devem atuar no município e apresentar um prato exclusivo para o evento.

A Secretaria de Turismo e a Subsecretaria de Comunicação e Eventos reforçam que o prazo de inscrição é curto e improrrogável, e convidam os empreendimentos interessados a se prepararem com antecedência para garantir a participação. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário disponível no site da Prefeitura: https://buzios.rj.gov.br/

O festival acontecerá nos dois primeiros finais de semana de agosto, nos dias 01 a 03 e 08 a 10, ocupando os principais pontos turísticos do centro: as ruas das Pedras e Manoel Turíbio de Farias, a Orla Bardot e a Praça dos Ossos, e reúne renomados chefs nacionais e internacionais, com pratos que representam a diversidade da culinária brasileira e internacional, além de atrações musicais e manifestações culturais que encantam moradores e turistas.

O Degusta Búzios é uma oportunidade de destaque tanto para chefs quanto para empresários do setor, que poderão promover seus estabelecimentos a moradores e visitantes em um dos períodos mais movimentados do ano. Além disso, o evento contribui para o fortalecimento da economia criativa da cidade, unindo gastronomia, cultura e turismo.