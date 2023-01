Inscrições para o I Swim Fest São Pedro da Aldeia começam nesta sexta

A Secretaria de Esportes e Lazer vai abrir inscrições para o I Swim Fest São Pedro da Aldeia, com provas de natação em águas abertas. Os interessados devem realizar o cadastro nesta sexta-feira (20/01), no endereço https://inscricoesesporte.pmspa.rj.gov.br/swim-fest. As inscrições para o evento começam às 6h e serão gratuitas, com limites de vagas por categoria.

O I Swim Fest São Pedro da Aldeia é um evento esportivo de natação em águas abertas, nas distâncias 2.000m, 1.000m e Infantil – 100m, 200m e 400m. Todas as provas serão realizadas na Praia da Pitória, em São Pedro da Aldeia, no dia 12 de fevereiro de 2023. A retirada de kits e a premiação irão acontecer no local da competição.

Confira mais informações do I Swim Fest São Pedro da Aldeia:

Local da Largada: Avenida da Pitória s/n; Praia da Pitória, São Pedro da Aldeia – RJ.

Horário das Largadas:

07h30 Masculino e Feminino – 2.000m

09h Masculino e Feminino – 1.000m

10h KIDS (até 09 anos – 100m)

10h20 KIDS (10 e 11 anos – 200m)

10h40 KIDS (12 e 13 anos – 400m)

Retirada de Kits: No Local da prova

Premiação: A partir das 11:30.

PREMIAÇÕES:

2.000 m -Troféu para os 5 primeiros colocados na geral masculino e feminino;

2.000 m – Troféu para os 3 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 14 anos, 15/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos e 70+;

1.000 m -Troféu para os 5 primeiros colocados na geral masculino e feminino;

1.000 m – Troféu para os 3 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 14 anos, 15/19 anos, 20/24 anos, 25/29 anos, 30/34 anos, 35/39 anos, 40/44 anos, 45/49 anos, 50/54 anos, 55/59 anos, 60/64 anos, 65/69 anos e 70+;

PCD 2.000m – Troféu para os 3 primeiros colocados na geral masculino e feminino;

PCD 1.000m – Troféu para os 3 primeiros colocados na geral masculino e feminino;

Prova KIDS – Troféu para os 5 primeiros da faixa etária masculino e feminino: até 09 anos, 10/11 anos e 12/13 anos.