Inscrições para oficinas do Projeto Tecendo Talentos começam na última semana de fevereiro, em Arraial do Cabo

Renovações serão realizadas nos dias 23 e 24; novas matrículas acontecem a partir do dia 25, conforme disponibilidade de vagas.

As atividades do Projeto Tecendo Talentos, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Arraial do Cabo, estão prestes a recomeçar. As inscrições para as oficinas terão início na última semana de fevereiro, com prioridade para a renovação de matrícula dos alunos já participantes.

As renovações poderão ser feitas na segunda-feira (23) e terça-feira (24), das 9h às 17h, na recepção do Centro Cultural Manoel Camargo.

As matrículas para novos alunos começam na quarta-feira (25) e seguem até o preenchimento das vagas, também de forma presencial e no mesmo local.

Para a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos (cópias):

Documento de identidade do aluno e do responsável;

CPF do aluno e do responsável;

Certidão de nascimento (caso o aluno não possua documento de identidade);

Comprovante de residência.

O projeto oferece diversas oficinas culturais, como violão, dança do ventre, teclado, dança afro e charme, capoeira, teatro, ballet, entre outras. Moradores de outras cidades também podem participar das atividades.

O Projeto Tecendo Talentos tem como objetivo promover o acesso à cultura, estimular o desenvolvimento artístico e fortalecer a inclusão social por meio da arte.