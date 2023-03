Inscrições para processo seletivo da Guarda Mirim de Arraial do Cabo abrem hoje

Crianças e jovens de 10 a 14 anos podem se inscrever até 30 de março.

As inscrições para o processo seletivo, para a Guarda Mirim de Arraial do Cabo começam hoje (20) e devem ser feitas até 30 de março. Os interessados devem comparecer na sede da Secretaria de Segurança Pública, Rod. General Bruno Martins, km 10, ao lado da Villa Industrial, das 9h às 17h, ou preencher o formulário online disponível no site oficial da prefeitura www.arraial.rj.gov.br.

O processo será feito através de uma prova (redação) com data marcada para 4 de abril. Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas imediatas e um cadastro reserva.

Confira o edital na íntegra e o formulário de inscrição no Diário Oficial edição 801-8 publicado em 16/03, no site oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo (arraial.rj.gov.br).

O responsável deverá apresentar o próprio documento original de identidade e também CPF, Identidade, Comprovante de Residência e Matrícula escolar da criança, e o formulário de inscrição preenchido. Após as inscrições, o candidato receberá um número que deverá ser apresentado no dia da prova do processo seletivo.