Integrante de ‘grupo de extermínio’ de São Gonçalo é preso em Saquarema

Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídios e tentativas de homicídios foi preso em Saquarema, na manhã desta terça-feira (12).

O suspeito estava foragido desde setembro de 2024. Ele foi encontrado escondido em uma casa no bairro de Jaconé.

Segundo a Polícia Civil, o homem é integrante de um grupo de extermínio, conhecido como “Bonde dos Quebras”, que atuava nos moldes de milicianos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O preso é investigado pela morte de dois homens e a tentativa de execução de outros três.

A motivação para o crime, ainda de acordo com a Polícia, seria que as vítimas estariam se relacionando com mulheres da região do Jardim Catarina, o que não era permitido pelo grupo.

A Polícia Civil pede apoio da população para denunciar, de forma anônima, esconderijos de foragidos. As denúncias podem ser feitas através do número (22) 98831-8042.