Intensa troca de tiros nesta tarde no Centro de Cabo Frio, após bandidos assaltarem a sub-prefeitura

Na tarde desta quarta-feira, dia 14, bandidos assaltaram a sub-prefeitura de Cabo Frio, localizada no Braga, mais precisamente a secretaria de Assistência Social.

Os homens renderam funcionários e levaram cartões do Supera RJ, além de smartphones.

Segundo informações, um dos assaltantes apontou a arma para a cabeça de um funcionário e mandou que todos que estavam no lugar se deitassem no chão com as mãos para cima.

Após recolherem o material, os bandidos fugiram.

A PM foi acionada e conseguiu alcançar os assaltantes. Houve troca de tiros próxima a ponte Wilson Mendes, no Canal do Itajurú, Centro de Cabo Frio.

Dois criminosos foram baleados e encaminhados para UPA. Todo o material roubado foi recuperado.