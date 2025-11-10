Interdição é realizada na Estrada Álvaro Elídio Gonçalves, em Baía Formosa, em Búzios, para obras de drenagem

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Governo, informa que o trânsito na Estrada Álvaro Elídio Gonçalves (Baía Formosa) permanecerá interditado entre os dias 10 e 13 de novembro, das 8h às 17h, para a execução de obras de drenagem no local. Durante o período de interdição, o tráfego será desviado pela Estrada da Fazendinha, em frente ao Caravelas.

O trecho interditado compreende a área que vai da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Baía Formosa em direção ao Afloramento, onde estão sendo instalados mais de 2 km de manilhamento. Após a conclusão dos serviços, a via será totalmente liberada. A intervenção faz parte das ações de melhoria da infraestrutura urbana e tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo pontos de alagamento e garantindo mais segurança e qualidade de vida aos moradores da região.

A Prefeitura pede a colaboração e compreensão dos motoristas e pedestres durante o período das obras e orienta que os condutores evitem o trecho e sigam as sinalizações de desvio instaladas no local.

O projeto da Estrada da Fazendinha, executado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Búzios, contempla ainda iluminação pública, calçadas e asfaltamento, interligando diversos bairros e contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população buziana.