Na quarta-feira, dia 22, o Corpo dos Bombeiros resgatou, na região do aeroporto do Aeroporto de Cabo Frio, um Jacaré do Papo Amarelo.

Em uma ação rápida, os Bombeiros capturaram um jacaré de aproximadamente 1,40m e 25kg.





O jacaré foi levado para a base da Guarda Marítima e Ambiental e será devolvido ao seu hábitat natural assim que os técnicos do INEA, indique o melhor local para soltura.