Jazz São Benedito começa nesta sexta-feira em Cabo Frio

A partir da sexta-feira (17), o bairro da Passagem vai receber mais uma edição do festival Jazz São Benedito, que promete encantar o público com atrações locais e nacionais do gênero musical. Dividida em dois palcos, a programação segue até o domingo (19), com noites repletas de boa música num dos bairros mais históricos de Cabo Frio.

O Prefeito de Cabo, Dr. Serginho, destacou a pluralidade da programação preparada para o mês de julho, com eventos em diversos bairros da cidade.

“O Jazz São Benedito, mais uma vez, chega ao coração do bairro da Passagem, sendo uma alegria ver esse local histórico e tão importante para o desenvolvimento cultural e econômico de Cabo Frio ser movimentado com grandes apresentações musicais. Ano passado já foi um sucesso e nosso desejo é que novamente esse êxito se repita. O mês de julho ainda guarda muitos eventos em Cabo Frio, diversos e para todos os públicos”, disse o prefeito.

As atrações musicais se apresentarão nos palcos “Entre Bares” e “São Benedito”, o primeiro localizado no cruzamento entre a rua Barão do Rio Branco e a Almirante Barroso, e o outro no Largo de São Benedito. Montados em 360 graus, os palcos permitem que o público interaja e possa aproveitar as apresentações de todos os ângulos da estrutura preparada pela Prefeitura de Cabo Frio.

Na sexta-feira (17), a música começa a agitar os palcos a partir das 19h, quando Música Sem Frescura e Ju Feliciano se apresentam no Entre Bares. Logo em seguida, é a vez de Ramiro Farb. Já no palco São Benedito, os shows começam às 20h15 com Gabriel Leite e, na sequência, o som fica com Alma Thomas e Liah Soares.

O segundo dia do festival começa no palco Entre Bares, a partir das 19h com Luma e Boteco Chic, depois Angel Duarte Jazz Quartet comanda o segundo show. No São Benedito, Glaucus Linx abre os trabalhos às 20h30, seguido de Léo Gandelman, a partir das 22h.

Fechando a programação, no domingo (18), o Entre Bares recebe Brenda Jackson e Juancho Huenulef, a partir das 18h. Depois, Gabriel Fiorito Blues Session encerra os shows no mesmo palco. No palco São Benedito, Celso Fonseca e Ramiro Farb se apresentam às 19h e 20h30, respectivamente.