Jiboia de 10kg é encontrada debaixo de sofá em casa de Búzios

Uma jiboia adulta de aproximadamente 10kg foi resgatada na manhã desta terça-feira (7) dentro de uma residência no bairro Geribá, em Armação dos Búzios.

O animal foi encontrado por moradoras idosas no interior do imóvel, debaixo de um sofá, localizado em um condomínio da região, e mobilizou equipes da Guarda Ambiental.

De acordo com a Prefeitura, a ocorrência teve início após a Guarda-Vidas ser acionada pelas moradoras ao perceberem a presença da serpente dentro da residência. Em seguida, a equipe da Guarda Ambiental foi chamada e se deslocou até o endereço para realizar o resgate.