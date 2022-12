Jiboia e falcão são resgatados em Saquarema

A semana que passou foi de muito trabalho para a Guarda Ambiental de Saquarema. No período, os agentes realizaram o resgate de um falcão peregrino, em Itaúna, e de uma jiboia, no bairro Retiro.

O falcão foi encontrado ferido na quarta-feira, 30, após bater em uma vidraça e, após resgatado, foi encaminhado para o instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos. O animal ficará em tratamento até que possa ser introduzido em seu habitat. Um falcão peregrino adulto pode chegar a ter 1,20m de envergadura de asas e sua velocidade de mergulho alcança 390km/h.

Já na sexta, 02, os agentes receberam um chamado para resgate de jiboia que se encontrava sobre uma árvore numa propriedade privada. Medindo cerca de 3,20m e pesando 13kg, o animal estava em boas condições de saúde e foi solto em área de preservação ambiental do município. A jiboia não possui presas inoculadoras de veneno e mata por compressão. Pode chegar a 4 metros de comprimento e as fêmeas distinguem-se dos machos por serem maiores.

A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone 22-99279-0540 e do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.